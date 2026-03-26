Initiation au Drone Soccer La Loco Quimperlé
Initiation au Drone Soccer La Loco Quimperlé vendredi 27 mars 2026.
Initiation au Drone Soccer
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 14:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Animation par les membres en de l’APF France Handicap, il s’agit d’un sport venant de Corée du Sud et mettant en œuvre deux équipes de trois joueurs qui s’affrontent avec des balles dans lesquelles se trouvent des drones. Suite à cet événement, de 18 h à 20 h, concert de La Ruse du Père Lafeinte qui s’oriente sur un style de musique type rock guinguette. .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Initiation au Drone Soccer
L’événement Initiation au Drone Soccer Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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