Initiation au fanzine Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Initiation au fanzine

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

2026-02-28

À l’aide d’un photocopieur, de papier, de colle et de ciseaux, venez exprimer ce que vous avez sur le coeur et repartez avec votre propre fanzine au format A4 plié ! Alex et Loup de l’association Meskañ seront présents pour vous accompagner de A à Z dans la conception de votre création.

Récemment installée à Clohars-Carnoët, Meskañ organise des ateliers d’expression artistique pour tous et toutes, des rencontres ainsi que des expositions en milieu rural afin de mettre en avant les personnes que l’on voit peu les femmes et minorités de genre, les personnes en situation de handicap, les artistes hors-circuit.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .

Dès 8 ans. Sur inscription. .

