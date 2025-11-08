Initiation au Feutrage de la Laine à le Bourg Le Bourg
Initiation au Feutrage de la Laine à le Bourg
Salle des Fêtes Le Bourg Lot
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Initiez-vous à la technique du feutrage de la laine lors d’un atelier convivial animé par Audrey. Vous réaliserez un dessous de plat et un cache-pot en laine feutrée. Le matériel est fourni. Accessible à tous les niveaux. .
Salle des Fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 7 54 35 22 12 tant.bourg.battant@gmail.com
English :
Initiate yourself to the wool felting technique during a convivial workshop led by Audrey
German :
Lernen Sie die Technik des Wollfilzens in einem gemütlichen Workshop unter der Leitung von Audrey kennen
Italiano :
Mettetevi alla prova con l’infeltrimento della lana in un laboratorio amichevole guidato da Audrey
Espanol :
Pruebe a enfurtir lana en un agradable taller dirigido por Audrey
