Initiation au Feutrage de la Laine à le Bourg

Salle des Fêtes Le Bourg Lot

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Initiez-vous à la technique du feutrage de la laine lors d’un atelier convivial animé par Audrey. Vous réaliserez un dessous de plat et un cache-pot en laine feutrée. Le matériel est fourni. Accessible à tous les niveaux. .

Salle des Fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 7 54 35 22 12 tant.bourg.battant@gmail.com

English :

Initiate yourself to the wool felting technique during a convivial workshop led by Audrey

German :

Lernen Sie die Technik des Wollfilzens in einem gemütlichen Workshop unter der Leitung von Audrey kennen

Italiano :

Mettetevi alla prova con l’infeltrimento della lana in un laboratorio amichevole guidato da Audrey

Espanol :

Pruebe a enfurtir lana en un agradable taller dirigido por Audrey

L’événement Initiation au Feutrage de la Laine à le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Lacapelle Marival