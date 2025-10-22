Initiation au feutrage de la laine Dieulefit

Initiation au feutrage de la laine Dieulefit mercredi 22 octobre 2025.

Initiation au feutrage de la laine

Local lien 26 HLM des Reymonds Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-10-22 2025-11-19 2025-12-17

A partir de la laine de mouton cardée, vous découvrirez les différentes étapes du feutrage de l’eau, du savon, des couleurs et la magie opère !

Adultes, ados et enfants à partir de 10ans. groupe limité à 4 personnes. Inscriptions obligatoires

Local lien 26 HLM des Reymonds Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 94 94 evs_lelien26@orange.fr

English :

Starting with carded sheep’s wool, you’ll discover the various stages of felting: water, soap, colors and magic!

Adults, teens and children aged 10 and over. Group size limited to 4. Registration required

German :

Ausgehend von kardierter Schafwolle lernen Sie die verschiedenen Schritte des Filzens kennen: Wasser, Seife, Farben und die Magie wirkt!

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren. Die Gruppe ist auf 4 Personen beschränkt. Anmeldung erforderlich

Italiano :

Partendo dalla lana di pecora cardata, scoprirete le diverse fasi dell’infeltrimento: acqua, sapone, colori e la magia si compie!

Adulti, adolescenti e bambini a partire dai 10 anni. Gruppo limitato a 4 persone. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

A partir de lana de oveja cardada, descubrirá las diferentes etapas del fieltrado: agua, jabón, colores… ¡y la magia está servida!

Adultos, adolescentes y niños a partir de 10 años. Grupo limitado a 4 personas. Inscripción obligatoria

