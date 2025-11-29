Initiation au feutrage (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Initiation au feutrage (Musée Labenche)
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Initiation au feutrage avec Laurence Debrach (Feutrilaine)
Adultes et enfants dès 15 ans.
Tarif: 15,20 euros. .
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
