Initiation au feutrage (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Initiation au feutrage (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Initiation au feutrage avec Laurence Debrach (Feutrilaine)

Adultes et enfants dès 15 ans.

Tarif: 15,20 euros. .

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70

