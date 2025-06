Initiation au fiel recording Château Éphémère Carrières-sous-Poissy 12 juillet 2025 10:30

Initiation au fiel recording Samedi 12 juillet, 10h30 Château Éphémère Yvelines

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-12T10:30:00 – 2025-07-12T12:30:00

Fin : 2025-07-12T10:30:00 – 2025-07-12T12:30:00

En amplifiant le son autour de nous, on agrandit des aspects discrets, on entend différemment le quotidien, on redécouvre son environnement sonore, le microphone est un peu comme un microscope.

Cet outil peut être spécialisé, nous en avons une palette à disposition qui permet d’écouter le son dans l’eau, de capter les ondes magnétiques, d’entendre nos battements de cœur ou encore de se focaliser sur une source.

GRATUIT SUR INSCRIPTION

⏰De 14h30 à 16h30

Dès 10 ans

❕Nombres de places limitées

Comment participer ?

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Éphémère.

Cet atelier est organisé avec le soutien de Région Île-de-France et s’inscrit dans le cadre des Jardins Ouverts.

CONTACT

Téléphone : 01 39 79 29 93

✉️Mail : bonjour@chateauephemere.org

ACCÈS

Adresse : 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports : RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

Château Éphémère 2 chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org/actualites/lete-au-chateau/ »}] [{« link »: « mailto:bonjour@chateauephemere.org »}]

En amplifiant le son autour de nous, on agrandit des aspects discrets, on entend différemment le quotidien, on redécouvre son environnement sonore, le microphone est un peu comme un microscope.