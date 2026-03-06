Initiation au flamenco Saint-Denis-le-Vêtu

Initiation au flamenco

Chemin de Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Initiation au flamenco et ses différents Palos avant la Feria de Sevilla. On travaille les Rythmes,les mouvements des bras les accessoires et le Zapateado (travail de pieds). De 12 à 92 ans et plus. Chaussures fermées avec petits talons confortables et jupe ample. .

Chemin de Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie +33 6 99 61 69 21

