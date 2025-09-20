Initiation au Fly Yoga Chapelle-des-Bois
Initiation au Fly Yoga Chapelle-des-Bois samedi 20 septembre 2025.
Initiation au Fly Yoga
Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
Date(s) :
2025-09-20
En s’inspirant du yoga et de ses postures, Fanny vous propose de travailler différents points techniques, le tout en se recentrant sur la pleine conscience de soi, de son souffle et du moment présent.
Informations et réservations par téléphone. .
Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49
English : Initiation au Fly Yoga
German : Initiation au Fly Yoga
Italiano :
Espanol :
L’événement Initiation au Fly Yoga Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS