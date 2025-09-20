Initiation au Fly Yoga Chapelle-des-Bois

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

En s’inspirant du yoga et de ses postures, Fanny vous propose de travailler différents points techniques, le tout en se recentrant sur la pleine conscience de soi, de son souffle et du moment présent.

Informations et réservations par téléphone. .

Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

