Initiation au Fly Yoga Chapelle-des-Bois

Initiation au Fly Yoga

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 15:00:00

fin : 2026-01-29 16:00:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-01-29

En s’inspirant du yoga et de ses postures, Fanny vous propose de travailler différents points techniques, le tout en se recentrant sur la pleine conscience de soi, de son souffle et du moment présent.

Informations et réservations par téléphone. .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

English : Initiation au Fly Yoga

