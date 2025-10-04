Initiation au Furoshiki Médiathèque Mériadeck Bordeaux

Initiation au Furoshiki Samedi 4 octobre, 18h00 Médiathèque Mériadeck Gironde

Début : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T22:00:00

Fin : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T22:00:00

Emballez vos livres grâce à une technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu.

Des coupons de tissu recyclé seront à disposition et vous pouvez aussi venir avec le vôtre (Dimensions : 50×50 ou 90×90)

Médiathèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556103000 La bibliothèque Mériadeck abrite plus d'un million de documents, dont plus de 250 000 livres d'étude, 300 000 documents à emprunter, mais aussi des fonds rares, précieux et anciens de la ville, soit 300 000 livres, estampes et manuscrits, dont le plus ancien remonte au VIIIe siècle ! Ce fonds, d'une richesse exceptionnelle, place la bibliothèque de Bordeaux au premier rang des bibliothèques de France, à côté d'autres prestigieuses bibliothèques.

L’espace Diderot de la bibliothèque Mériadeck offre un accueil personnalisé aux personnes en situation de handicap. Tram ligne A, station Hôtel de Police. Parc de stationnement du 8 mai 1945 (payant). Parc de stationnement pour les 2 roues au pied de la bibliothèque. Place de stationnement pour handicapés à l’entrée, cours du Mal Juin.

