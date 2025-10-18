Initiation au gascon Pôle territorial du Pays de Bidache Bidache

Pôle territorial du Pays de Bidache Bidache Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes curieux de découvrir ou de redécouvrir la langue gasconne ?

Animé par un formateur du Centre de Formation Professionnelle Langue et Culture Occitanes en français et en gascon, cet atelier sera l’occasion de discuter en groupe, de partager vos souvenirs, histoires et légendes, et d’enrichir votre vocabulaire. Venez nombreux !

Accessible à tous les publics.

Nombre de places limité, inscription obligatoire. Informations à la maison de services Eihartzea, Bardos .

Pôle territorial du Pays de Bidache 1 Allée du Parc des Sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 54 00 msap.bardos@communaute-paysbasque.fr

