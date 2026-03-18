Initiation au Golf

Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14

Venez vous initier à la pratique du Golf.

Vous serez accompagné par le Golf Club de Biscarrosse afin de découvrir les gestes de bases et les fondamentaux de la discipline.

N’attendez plus, venez découvrir ce sport alliant plaisir, détente et nature !

Sur l’esplanade Boulevard des sables

En cas de météorologie défavorable l’initiation aura lieu sous la Halle Place Dufau

A partir de 7 ans .

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Initiation au Golf

L’événement Initiation au Golf Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Grands Lacs