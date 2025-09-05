Initiation au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 07:30:00

fin : 2025-09-05 09:00:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-08 2025-09-12

Ludiques et en plein air, les initiations gratuites UGolf sont ouvertes à tous. Inscrivez-vous sur le créneau de votre choix et profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état.

Pour vous inscrire rien de plus simple, remplissez le formulaire sur le site internet .

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie

