Initiation au golf lieu-dit Le Grand Puchaud Bressuire

lieu-dit Le Grand Puchaud Golf du Bocage Bressuirais Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-27

2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-21 2025-09-25 2025-09-27

Envie de découvrir une activité alliant nature, détente et convivialité ? Le Golf de Bressuire vous invite à essayer le golf lors d’initiations gratuites ouvertes à tous ! Débutants, curieux ou amateurs de plein air, laissez de côté les idées reçues et venez découvrir ce sport accessible et ludique dans un cadre verdoyant.

Ces séances d’initiation, menées par Stewart Cronin, vous permettront de vous familiariser avec les bases du golf dans une ambiance conviviale et décontractée. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, c’est l’occasion idéale de tester ce sport grandeur nature.

Les initiations se dérouleront au Golf de Bressuire et sont accessibles sur simple inscription via le site internet www.golf-bressuire.fr ou au 05 49 80 69 18. .

lieu-dit Le Grand Puchaud Golf du Bocage Bressuirais Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 69 18 golf@ville-bressuire.fr

