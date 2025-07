Initiation au golf Changé

Initiation au golf Changé dimanche 3 août 2025.

Initiation au golf

Lieu-dit La Chabossière Changé Mayenne

Début : 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 12:00:00

2025-08-03

Initiation au gofl

Envie de tester un sport original et amusant ? Viens t’initier au golf !

Dans un cadre verdoyant, tu apprendras à manier le club, viser et frapper la balle grâce à

des jeux et ateliers adaptés aux enfants.

• Dates et horaires les dimanches 6 juillet et 3 août de 10h à 12h

• Public à partir de 6 ans • Matériel fourni Tenue de sport conseillée

• Gratuit • Inscription obligatoire par téléphone ou mail (places limitées à 12 personnes) .

Lieu-dit La Chabossière Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 16 03 accueil@golfdelaval.fr

