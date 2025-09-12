Initiation au golf Golf Gaea Lancieux
Initiation au golf Golf Gaea Lancieux vendredi 12 septembre 2025.
Initiation au golf
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-12 14:00:00
fin : 2025-09-12 16:00:00
2025-09-12
Initiations au golf gratuites et ouvertes à tous !
Sur réservations à l’accueil du golf. .
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42
