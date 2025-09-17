Initiation au golf Golf Gaea Lancieux

Initiation au golf Golf Gaea Lancieux mercredi 17 septembre 2025.

Initiation au golf

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Initiations au golf gratuites et ouvertes à tous !

Sur réservations à l’accueil du golf.

Session ouverte aux adultes comme aux enfants. .

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation au golf Lancieux a été mis à jour le 2025-09-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme