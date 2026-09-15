Initiation au golf Golf Gaea Lancieux

Informations pratiques

Lancieux

Initiation au golf

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-15 16:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Initiations au golf gratuites et ouvertes à tous !

Sur réservations à l’accueil du golf.

Session ouverte aux adultes. .

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42

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English :

L’événement Initiation au golf Lancieux a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme