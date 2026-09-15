AGENDA · Lancieux
Initiation au golf Golf Gaea Lancieux
mardi 15 septembre 2026 · Golf Gaea · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Initiation au golf
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Initiations au golf gratuites et ouvertes à tous !
Sur réservations à l’accueil du golf.
Session ouverte aux adultes. .
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42
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English :
L’événement Initiation au golf Lancieux a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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