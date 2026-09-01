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AGENDA · Lancieux

Initiation au golf Golf Gaea Lancieux

jeudi 17 septembre 2026 · Golf Gaea · Lancieux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Golf Gaea
Adresse
Avenue des Ajoncs
Ville
22770 Lancieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lancieux

Initiation au golf

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Initiations au golf gratuites et ouvertes à tous !
Sur réservations à l’accueil du golf.

Session ouverte aux adultes comme aux enfants.   .

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42 

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English :

L’événement Initiation au golf Lancieux a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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