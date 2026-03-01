Initiation au golf Golf Montendre

Initiation au golf

Golf Avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-04 2026-04-25

Le golf club de Montendre propose de réaliser vos premiers swings avec leur enseignant Boris Belliot.

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Golf Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 14 61 90 contact@golfdemontendre.com

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English :

The Montendre golf club offers you the chance to make your first swings with instructor Boris Belliot.

L’événement Initiation au golf Montendre a été mis à jour le 2026-03-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge