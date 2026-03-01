Initiation au golf Golf Montendre
Initiation au golf Golf Montendre samedi 21 mars 2026.
Initiation au golf
Golf Avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:30:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21 2026-04-04 2026-04-25
Le golf club de Montendre propose de réaliser vos premiers swings avec leur enseignant Boris Belliot.
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Golf Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 14 61 90 contact@golfdemontendre.com
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English :
The Montendre golf club offers you the chance to make your first swings with instructor Boris Belliot.
L’événement Initiation au golf Montendre a été mis à jour le 2026-03-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge