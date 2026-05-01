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Initiation au golf Objectifs Green U10 Aubazines

Initiation au golf Objectifs Green U10 Aubazines

Initiation au golf Objectifs Green U10 Aubazines samedi 23 mai 2026.

Adresse : 3 Route du Parc du Coiroux

Ville : 19190 Aubazines

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Aubazines

Initiation au golf Objectifs Green U10

3 Route du Parc du Coiroux Aubazines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le golf du Coiroux ouvre ses portes aux jeunes !
En collaboration avec la Ligue de Golf de Nouvelle-Aquitaine, nous lançons l’opération Objectifs Greens à destination des enfants nés en 2015 et après
Une belle occasion de découvrir le golf à travers des ateliers ludiques, des initiations adaptées et un moment convivial autour du sport et de la nature
Sur inscription   .

3 Route du Parc du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 25 66 

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English : Initiation au golf Objectifs Green U10

L’événement Initiation au golf Objectifs Green U10 Aubazines a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme

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