Informations pratiques

Salies-du-Salat

INITIATION AU GOLF

AU GOLF Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-09-26

Venez découvrir le plaisir du golf dans une ambiance conviviale !

Ouvert à tous .

AU GOLF Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29 golfsaliesdusalat@gmail.com

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English :

Come discover the joy of golf in a friendly atmosphere!

L’événement INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE