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AGENDA · Salies-du-Salat

INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat

dimanche 13 septembre 2026 · Salies-du-Salat

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
AU GOLF
Ville
31260 Salies-du-Salat
Département
Haute-Garonne
Tarif

Salies-du-Salat

INITIATION AU GOLF

AU GOLF Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-13 2026-09-26

Venez découvrir le plaisir du golf dans une ambiance conviviale !
Ouvert à tous   .

AU GOLF Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29  golfsaliesdusalat@gmail.com

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English :

Come discover the joy of golf in a friendly atmosphere!

L’événement INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE