AGENDA · Salies-du-Salat
INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat
dimanche 13 septembre 2026 · Salies-du-Salat
Informations pratiques
Salies-du-Salat
INITIATION AU GOLF
AU GOLF Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-26
Venez découvrir le plaisir du golf dans une ambiance conviviale !
Ouvert à tous .
AU GOLF Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29 golfsaliesdusalat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the joy of golf in a friendly atmosphere!
L’événement INITIATION AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE