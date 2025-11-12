Initiation au graffiti Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens
Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 17:00:00
2025-11-12 2026-03-04
Participez à une initiation au graffiti dans les bibliothèques de Sens ! Ateliers sur inscription. À partir de 12 ans. .
Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
