Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation au graffiti Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens

Initiation au graffiti Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens mercredi 12 novembre 2025.

Initiation au graffiti

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 17:00:00

Date(s) :
2025-11-12 2026-03-04

Participez à une initiation au graffiti dans les bibliothèques de Sens ! Ateliers sur inscription. À partir de 12 ans.   .

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 

English : Initiation au graffiti

German : Initiation au graffiti

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation au graffiti Sens a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Sens et Sénonais