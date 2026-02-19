Initiation au greffage Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis

Initiation au greffage

Port des Callonges Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le collectif Jeunes Pousses et Vieilles Branches vous propose une initiation au greffage avec Julien de la ferme des Thoumazeaux.

Chaque participant greffera un pommier et un poirier à replanter chez soi.

Sur inscription, limité à 15 participants. .

Port des Callonges Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 08 94 78 collectif.fertile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation au greffage Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde