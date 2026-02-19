Initiation au greffage Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis
Initiation au greffage Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis dimanche 8 mars 2026.
Initiation au greffage
Port des Callonges Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Le collectif Jeunes Pousses et Vieilles Branches vous propose une initiation au greffage avec Julien de la ferme des Thoumazeaux.
Chaque participant greffera un pommier et un poirier à replanter chez soi.
Sur inscription, limité à 15 participants. .
Port des Callonges Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 08 94 78 collectif.fertile@gmail.com
