Initiation au japonais Laval mercredi 8 octobre 2025.

32 Rue Lemercier de Neuville Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-15 20:15:00

2025-10-08 2025-10-15

Venez découvrir le japonais, seul ou en famille !

Venez découvrir le japonais, seul ou en famille ! Des cours de découverte proposés par Laval Japon vous permettront d’explorer les mystères de cette langue dans la bonne humeur. Deux créneaux disponibles Ado/enfants/familles de 18h à 19h, adultes de 19h15 à 20h15. .

32 Rue Lemercier de Neuville Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 07 78 51 morgane.oles@gmail.com

English :

Come and discover Japanese, alone or with your family!

German :

Entdecken Sie die japanische Sprache, allein oder mit der Familie!

Italiano :

Venite a scoprire il giapponese, da soli o in famiglia!

Espanol :

Venga a descubrir el japonés, solo o en familia

