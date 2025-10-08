Initiation au japonais Laval
Venez découvrir le japonais, seul ou en famille ! Des cours de découverte proposés par Laval Japon vous permettront d’explorer les mystères de cette langue dans la bonne humeur. Deux créneaux disponibles Ado/enfants/familles de 18h à 19h, adultes de 19h15 à 20h15. .
32 Rue Lemercier de Neuville Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 07 78 51 morgane.oles@gmail.com
English :
Come and discover Japanese, alone or with your family!
German :
Entdecken Sie die japanische Sprache, allein oder mit der Familie!
Italiano :
Venite a scoprire il giapponese, da soli o in famiglia!
Espanol :
Venga a descubrir el japonés, solo o en familia
