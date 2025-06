Initiation au japonais Bibliothèque de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 5 juillet 2025 15:00

Côte-d’Or

Initiation au japonais Bibliothèque de Semur-en-Auxois 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d'Or

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

2025-07-05

Faites vos premiers pas en JAPONAIS !! Vous apprendrez la prononciation de base et quelques phrases pour saluer et se présenter. Nous chanterons aussi en japonais. Animation conviviale et familiale ouverte à toutes et tous. -Participation libre- .

Bibliothèque de Semur-en-Auxois 3 Rue Jean Jacques Collenot

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

