Initiation au JDR (Jeu de rôle ) Les Tuiles bar à jeux de société Soustons

Initiation au JDR (Jeu de rôle )

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’histoire dont vous êtes le héros !

Le Maitre de Jeu vous emmène et vous guide dans une aventure où chaque participant incarne un personnage qui évolue dans un univers imaginaire. Venez découvrir les différentes mécaniques du Jeu de Rôle et vivre une immersion totale dans une aventure unique orientée par vos propres choix et ceux de vos coéquipiers. Un Maître du jeu, narrateur, vous accompagne et vous guide tout au long de la partie. .

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Initiation au JDR (Jeu de rôle )

A story in which you are the hero!

The Game Master leads and guides you on an adventure in which each participant takes on the role of a character in an imaginary world.

