Initiation au jeu de MahJong Médiathèque Parthenay Parthenay samedi 18 octobre 2025.

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

2025-10-18
2025-10-18

Venez découvrir le jeu de MahJong grâce à l’association MahJong en Gâtine le samedi 18 octobre 2025 de 14h à 17h à la médiathèque de Parthenay.

Pour tout public à partir de 11 ans.   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

