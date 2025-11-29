Initiation au jeu de MahJong Médiathèque Parthenay Parthenay
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Venez découvrir le jeu de MahJong grâce à l’association MahJong en Gâtine à la médiathèque de Parthenay.
Pour tout public à partir de 11 ans. .
