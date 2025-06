Initiation au jeu de quilles de huit – Najac 14 septembre 2025 07:00

Dans le cadre de la journée des associations de Najac, la Quille Najacoise organise initiations et démonstrations au jeu de quilles de 8. Tous public. Gratuit, le dimanche 14 septembre, de 10h à 17h sur la place du Sol de la Dime.

Renseignements: 06 79 93 25 28 claude.souyri@orange.fr .

Place du Sol de la Dîme

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 79 93 25 28 claude.souyri@orange.fr

English :

As part of Najac’s Association Day, Quille Najacoise is organizing initiations and demonstrations of 8-pin bowling. Open to all. Free, Sunday September 14, from 10am to 5pm on the Place du Sol de la Dime.

German :

Im Rahmen des Tages der Vereine von Najac organisiert die Quille Najacoise Einführungen und Vorführungen im 8er-Kegelspiel. Alle Altersgruppen. Kostenlos, am Sonntag, den 14. September, von 10 bis 17 Uhr auf dem Platz Sol de la Dime.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata delle Associazioni di Najac, la Quille Najacoise organizza lezioni e dimostrazioni di bowling a 8 birilli per il pubblico. Gratuite, domenica 14 settembre, dalle 10 alle 17 sulla Place du Sol de la Dime.

Espanol :

En el marco del Día de las Asociaciones de Najac, Quille Najacoise organiza clases de iniciación y demostraciones de bolos 8 para el público en general. Gratuito, domingo 14 de septiembre, de 10.00 a 17.00 horas, en la plaza del Sol de la Dime.

