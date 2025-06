Initiation au Jeu de Quilles Gasconnes mop de capbreton Capbreton 13 août 2025 10:00

Landes

Initiation au Jeu de Quilles Gasconnes mop de capbreton 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 10:00:00

fin : 2025-08-13 12:30:00

Date(s) :

2025-08-13

Venez découvrir les quilles au maillet ou le jeu de quilles de 6 une tradition gasconne qui date de plus de 500 ans !

Tout public dès 6ans

Gratuit / Renseignements au 05 58 72 96 05

Organisé par la Ville de Capbreton

mop de capbreton 54 Rue du Général de Gaulle

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 96 05 mop@capbreton.fr

English : Initiation au Jeu de Quilles Gasconnes

Come and discover bowling with a mallet or 6-pin bowling: a Gascon tradition dating back over 500 years!

All ages 6 and up

Free / Information on 05 58 72 96 05

Organized by Ville de Capbreton

German : Initiation au Jeu de Quilles Gasconnes

Entdecken Sie das Kegeln mit dem Holzhammer oder das 6er-Kegelspiel: eine Tradition aus der Gascogne, die über 500 Jahre alt ist!

Für alle ab 6 Jahren

Kostenlos / Informationen unter 05 58 72 96 05

Organisiert von der Stadt Capbreton

Italiano :

Venite a scoprire il bowling con la mazza o il bowling a 6 birilli: una tradizione guascone che risale a oltre 500 anni fa!

Tutti i bambini dai 6 anni in su

Gratuito / Informazioni al numero 05 58 72 96 05

Organizzato dalla Città di Capbreton

Espanol : Initiation au Jeu de Quilles Gasconnes

Venga a descubrir los bolos con mazo o los bolos de 6 bolos: ¡una tradición gascona que se remonta a más de 500 años!

A partir de 6 años

Gratuito / Información en el 05 58 72 96 05

Organiza: Ayuntamiento de Capbreton

