Initiation au jeu de rôle avec la compagnie des âmes égarées Mar’mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-02-28 2026-03-28

Venez vivre une aventure chaque dernier samedi du mois !

Des maîtres du jeu de la Compagnie des âmes égarées seront là pour vous orienter dans les abysses des jeux de rôle entre 14h et 18h ! .

