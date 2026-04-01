Initiation au jeu de rôle Pors Clos Coray

Coray

Initiation au jeu de rôle

Pors Clos Médiathèque Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Initiation au jeu de rôle le 16 avril de 15h à 17h à la médiathèque de Pors Clos à Coray.

Initiation proposée par l’association A nous de jouer Tourc’h

> à partir de 12 ans

> gratuit et sur inscription

> goûter offert

mediatheque@coray.bzh

02 98 74 43 53 .

Pors Clos Médiathèque Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

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English : Initiation au jeu de rôle

L’événement Initiation au jeu de rôle Coray a été mis à jour le 2026-04-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou