Initiation au jeu de rôle Pors Clos Coray
Initiation au jeu de rôle Pors Clos Coray jeudi 16 avril 2026.
Coray
Initiation au jeu de rôle
Pors Clos Médiathèque Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Initiation au jeu de rôle le 16 avril de 15h à 17h à la médiathèque de Pors Clos à Coray.
Initiation proposée par l’association A nous de jouer Tourc’h
> à partir de 12 ans
> gratuit et sur inscription
> goûter offert
mediatheque@coray.bzh
02 98 74 43 53 .
Pors Clos Médiathèque Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
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English : Initiation au jeu de rôle
L’événement Initiation au jeu de rôle Coray a été mis à jour le 2026-04-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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