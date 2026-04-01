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Initiation au jeu de rôle Pors Clos Coray

Initiation au jeu de rôle Pors Clos Coray jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Pors Clos

Adresse : Médiathèque

Ville : 29370 Coray

Département : Finistère

Début : 2026-04-16T15:00:00

Fin : 2026-04-16T17:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Coray

Initiation au jeu de rôle

Pors Clos Médiathèque Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Initiation au jeu de rôle le 16 avril de 15h à 17h à la médiathèque de Pors Clos à Coray.

Initiation proposée par l’association A nous de jouer Tourc’h
> à partir de 12 ans
> gratuit et sur inscription
> goûter offert

mediatheque@coray.bzh
02 98 74 43 53   .

Pors Clos Médiathèque Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53 

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English : Initiation au jeu de rôle

L’événement Initiation au jeu de rôle Coray a été mis à jour le 2026-04-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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