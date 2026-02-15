Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons Médiathèque Plumelec

Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons

Médiathèque 8 rue du Docteur Rème Plumelec Morbihan

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Donjons & Chatons Jeu de rôle adapté pour les débutants.

C’est le mois du chat à la médiathèque de Plumelec !

Donjons et Chatons est un jeu de rôle et d’aventure qui se déroule dans un univers original mêlant contes animaliers, Moyen-Âge fantastique et monde post-apocalyptique. On y suit les pérégrinations d’une compagnie de Chatons explorant un monde merveilleux.

Gratuit, sur inscription, à 14h, à partir de 10 ans. .

Médiathèque 8 rue du Docteur Rème Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71

