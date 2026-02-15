Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons Médiathèque Plumelec
Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons Médiathèque Plumelec mercredi 25 février 2026.
Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons
Médiathèque 8 rue du Docteur Rème Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Donjons & Chatons Jeu de rôle adapté pour les débutants.
C’est le mois du chat à la médiathèque de Plumelec !
Donjons et Chatons est un jeu de rôle et d’aventure qui se déroule dans un univers original mêlant contes animaliers, Moyen-Âge fantastique et monde post-apocalyptique. On y suit les pérégrinations d’une compagnie de Chatons explorant un monde merveilleux.
Gratuit, sur inscription, à 14h, à partir de 10 ans. .
Médiathèque 8 rue du Docteur Rème Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons Plumelec a été mis à jour le 2026-02-12 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE