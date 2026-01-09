Initiation au Jeu de rôle Langres

Initiation au Jeu de rôle

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Tout public

Avec l’association l’Ordre des remparts

pour tous à partir de 8 ans

plusieurs séances dans l’après-midi, à choisir lors de l’inscription

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

