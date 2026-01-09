Initiation au Jeu de rôle Langres
samedi 7 février 2026.
Initiation au Jeu de rôle
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Date et horaire :
2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Tout public
Avec l’association l’Ordre des remparts
pour tous à partir de 8 ans
plusieurs séances dans l’après-midi, à choisir lors de l’inscription
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
