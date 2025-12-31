Initiation au jeu de rôle Médiathèque L’espal Le Mans

Initiation au jeu de rôle

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

2026-02-11

Et si le futur se construisait autour d’une table ? Cet atelier d’initiation au jeu de rôle vous propose d’imaginer des mondes en crise et d’explorer en équipe les chemins de la résilience.

Sur inscription au 02 43 47 39 97

Ados-adultes .

