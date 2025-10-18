Initiation au Jeu de Rôle Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles

Sur réservation

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

L’association de Jeu de Rôle St Médardaise Le Repaire de l’Hydre vous invite à une session d’initiation au jeu de rôle à la ludo-médiathèque. Que vous soyez novice ou simplement curieux, venez explorer des mondes fantastiques et futuristes à travers les univers de Donjons & Dragons et de Starfinder. Une occasion idéale pour vivre une aventure unique, seul, en famille ou entre amis, et de découvrir le plaisir de raconter et de jouer ensemble des histoires épiques.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

@Luso-médiathèque