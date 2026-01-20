Initiation au jeu de rôle

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

En collaboration avec l’association Funble (sous réserve), la Médiathèque vous propose de découvrir l’univers vaste et varié des jeux de rôles.

Devenez un hobbit avec L’anneau unique, essayez de survivre dans une apocalypse zombie avec Walking Dead, ou pour les plus jeunes devenez un vaillant aventurier grâce à Nobi Nobi.

D’autres titres pourront être proposés en fonction du nombre de participants.

À partir de 10 ans.

Inscriptions sur place, par mail ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous.

En collaboration avec l’association Funble (sous réserve), la Médiathèque vous propose de découvrir l’univers vaste et varié des jeux de rôles.

Devenez un hobbit avec L’anneau unique, essayez de survivre dans une apocalypse zombie avec Walking Dead, ou pour les plus jeunes devenez un vaillant aventurier grâce à Nobi Nobi.

D’autres titres pourront être proposés en fonction du nombre de participants.

À partir de 10 ans.

Inscriptions sur place, par mail ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous. .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In collaboration with the Funble association (to be confirmed), the Médiathèque invites you to discover the vast and varied world of role-playing games.

Become a hobbit with L?anneau unique, try to survive a zombie apocalypse with Walking Dead, or for the younger ones, become a valiant adventurer with Nobi Nobi.

Other titles may be offered depending on the number of participants.

Ages 10 and up.

Registration on site, by e-mail or by telephone on the details below.

L’événement Initiation au jeu de rôle Roubaix a été mis à jour le 2026-01-20 par Hauts-de-France Tourisme