Initiation au jeu de rôle Bibliothèque Saint-Sauveur-Villages
Initiation au jeu de rôle Bibliothèque Saint-Sauveur-Villages samedi 28 février 2026.
Initiation au jeu de rôle
Bibliothèque 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Initiation au jeu de rôle à la médiathèque. Dès 12 ans entre amis ou en famille. .
Bibliothèque 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation au jeu de rôle
L’événement Initiation au jeu de rôle Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-02-06 par Coutances Tourisme