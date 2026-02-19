Initiation au Jeu de rôle Cybernouilles Sainte-Foy-la-Grande

Initiation au Jeu de rôle

Cybernouilles 62 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Découverte du jeu de rôle pour novices et vétérans dans un univers médiéval-fantastique créé de toute pièce. .

Cybernouilles 62 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine ordredescatomanciens@gmail.com

