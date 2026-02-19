Initiation au jeu de rôle Tocane-Saint-Apre
Initiation au jeu de rôle Tocane-Saint-Apre mercredi 11 mars 2026.
Initiation au jeu de rôle
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Initiation au jeu de rôle 8-12 ans
Incarnez des personnages et écrivez votre propre légende !
Pitch La caravane aux petits cris.
De 16h à 17h à la médiathèque de Tocane Saint-Apre
Initiation au jeu de rôle 8-12 ans
Incarnez des personnages et écrivez votre propre légende !
Pitch La caravane aux petits cris.
Un riche marchand cherche de jeunes aventuriers courageux pour escorter sa caravane jusqu’à la ville voisine de Gasthem.
Des bandits rôdent sur la route et tout n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît.
Gratuit, inscription obligatoire En partenariat avec la Confrérie des jeteurs de dés
De 16h à 17h à la médiathèque de Tocane Saint-Apre .
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation au jeu de rôle
Introduction to role-playing 8-12 years
Play as characters and write your own legend!
Pitch: La caravane aux petits cris.
4pm to 5pm at the Tocane Saint-Apre media library
L’événement Initiation au jeu de rôle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-02-16 par Val de Dronne