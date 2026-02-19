Initiation au jeu de rôle Tocane-Saint-Apre

Initiation au jeu de rôle

Initiation au jeu de rôle 8-12 ans

Incarnez des personnages et écrivez votre propre légende !

Pitch La caravane aux petits cris.

De 16h à 17h à la médiathèque de Tocane Saint-Apre

Un riche marchand cherche de jeunes aventuriers courageux pour escorter sa caravane jusqu’à la ville voisine de Gasthem.

Des bandits rôdent sur la route et tout n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît.

Gratuit, inscription obligatoire En partenariat avec la Confrérie des jeteurs de dés

De 16h à 17h à la médiathèque de Tocane Saint-Apre .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

English : Initiation au jeu de rôle

Introduction to role-playing 8-12 years

Play as characters and write your own legend!

Pitch: La caravane aux petits cris.

4pm to 5pm at the Tocane Saint-Apre media library

