Initiation au jeu de rôle

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

De 17h à 18h à la médiathèque de Tocane

Initiation au jeu de rôle Adulte

Incarnez des personnages et écrivez votre propre légende !

Pitch Une nuit au musée.

Nous sommes des pros, le plan est peaufiné, ce cambriolage va être un jeu d’enfant ! On entre et dix minutes plus tard nous voilà riche ! Simple formalité…

Gratuit, inscription obligatoire En partenariat avec la Confrérie des jeteurs de dés

De 17h à 18h à la médiathèque de Tocane Saint-Apre .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

English : Initiation au jeu de rôle

Introduction to adult role-playing

Embody characters and write your own legend!

Pitch: A night at the museum.

We’re pros, we’ve got the plan all worked out, this heist is going to be child’s play! We go in and ten minutes later we’re there

5pm to 6pm at Tocane media library

L’événement Initiation au jeu de rôle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-02-16 par Val de Dronne