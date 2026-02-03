Initiation au jeu de rôle Trouilleville Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Initiation au jeu de rôle Trouilleville
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
2026-03-07 10:00:00
2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Découvrez l'univers drôle et frissonnant de Trouilleville à la bibliothèque ! Une première approche du jeu de rôle, simple et ludique, pour les enfants A partir de 7 ans.
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 76 bibliotheque.menilles@orange.fr
