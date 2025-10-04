INITIATION AU JEU POKÉMON Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc

INITIATION AU JEU POKÉMON Samedi 4 octobre, 14h30 Pôle Culturel Favols Gironde

Inscription sur place – dans la limite des places disponibles.

Attrapez-les tous… et apprenez à jouer !

Durant cette initiation ludique, la ludothèque Ô Fil du Jeu vous dévoilera toutes les ficelles pour bien débuter une partie, comprendre les règles, et surtout… s’amuser en capturant vos créatures préférées ! Que vous soyez collectionneur, passionné ou simple aventurier curieux, cette après-midi est faite pour vous.

Préparez vos Pokéballs… et que le meilleur Dresseur gagne !

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques.

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://poleculturelfavols.carbon-blanc.fr/accueil [{« link »: « https://www.ludothequeofildujeu.org/ »}] Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

Les cartes Pokémon n’auront plus de secrets ! #NuitDesBibliothèques

© Pôle culturel Favols