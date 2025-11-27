Initiation au journal créatif à la Médiathèque de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Initiation au journal créatif à la Médiathèque de Saint-Aulaye, le jeudi 27 novembre de 16h à 18h. (Ateliers CréaVitalité)
Gratuit.
Sur réservation au 05 53 91 36 65
Gratuit.
Sur réservation au 05 53 91 36 65 .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 36 65
English : Initiation au journal créatif à la Médiathèque de Saint-Aulaye
Introduction to creative journaling at the Médiathèque de Saint-Aulaye, Thursday November 27 from 4pm to 6pm. (Ateliers CréaVitalité)
Free admission.
Reservations required on 05 53 91 36 65
German : Initiation au journal créatif à la Médiathèque de Saint-Aulaye
Einführung in das kreative Tagebuch in der Mediathek von Saint-Aulaye am Donnerstag, den 27. November von 16 bis 18 Uhr. (Workshops CréaVitalité)
Kostenlos.
Auf Reservierung unter 05 53 91 36 65
Italiano :
Introduzione al diario creativo presso la biblioteca multimediale di Saint-Aulaye, giovedì 27 novembre dalle 16.00 alle 18.00. (Laboratori CréaVitalité)
Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria al numero 05 53 91 36 65
Espanol : Initiation au journal créatif à la Médiathèque de Saint-Aulaye
Introducción al diario creativo en la biblioteca multimedia de Saint-Aulaye, jueves 27 de noviembre de 16:00 a 18:00 h. (Talleres CréaVitalité)
Entrada gratuita.
Reserva previa en el 05 53 91 36 65
