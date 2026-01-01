Initiation au Kali Eskrima, art martial spécialiste de l’autodéfense contre les armes blanches Dojo Espace Maindron Paris

Initiation au kali eskrima

Mardi 27 janvier 2026 de 19h30 à 20h30

Espace Maindron : 6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Le Kali Eskrima, un art martial philippin spécialiste du maniement des armes (bâton, couteaux, machette,…)

Cours d’initation accès gratuit sur inscription, pour adultes tous niveaux.

Qu’est-ce que le Kali Eskrima et le Panatukan ?

Le Kali Eskrima est un art martial ancestral philippin qui permet entre autres d’apprendre à se défendre avec tous types d’armes et objets du quotidien. La pratique s’effectue avec des bâtons en bambou ou en bois de 30 cm.

En apprenant à manier les armes, vous aurez une approche plus réaliste pour qui vous permettra de mieux appréhender des attaques armées.

En plus d’apprendre à manier les bâtons, le travail se décline ensuite avec des armes et tous types d’objets qui peuvent être utilisés de manière redoutable en self-défense.

Parfaitement adapté au combat de rue, le Panatukan (dirty boxing) inclut la possibilité de travailler également à mains nues en utilisant toutes les parties du corps comme une arme.

Apprenez l’art martial philippin ancestral qui se pratique avec armes (bâtons en rotin, couteaux en bois). L’apprentissage développe la coordination, la puissance de frappe, et des réflexes pour se défendre contre des agressions avec des armes blanches.

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 45 ans.

Dojo Espace Maindron 6 bis, rue Hyppolyte Maindron 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/union-francaise-du-progressive-wing-tsun-system-et/evenements/semaines-portes-ouvertes-27-29-janvier-2026 wingtsun-elements@gmail.com



