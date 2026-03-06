Initiation au Krav Maga Dojo Loctudy
Dojo 9 Rue de Poulpeye Loctudy Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Le Krav Maga c’est simple et efficace. C’est une combinaison parfaite entre la self défense et le combat.
Venez découvrir cette discipline !
Initiation gratuit A partir de 14 ans .
Dojo 9 Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 84 88 67 33
