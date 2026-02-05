Initiation au Lindy Hop avec la compagnie des Pieds Mobiles Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Initiation au Lindy Hop avec la compagnie des Pieds Mobiles Mar’mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05 22:00:00

2026-03-05 2026-05-07

Tous les deux mois la compagnie des Pieds Mobiles organise une initiation au Lindy Hop.

Nous nous retrouvons le jeudi pour transpirer un peu entre deux verres grace à une équipe d’animation endiablée ! .

