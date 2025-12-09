Initiation au louchébem Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Initiation au louchébem

Venez découvrir le langage codé des bouchers, le Louchébem ainsi que participer à une murder party d’après l’univers du livre Les Bouchères de Sophie Demange.

Dans la partie libriaire, codez ou décodez avec succès et remportez des rondelles made in Le Petit Marché. Marceau portera moustaches et tablier pour vous régaler… ainsi qu’une dégustation de charcuteries de pays.

Dans l’arrière-boutique, participer à une murder party imaginée par Nathalie et Audrey d’après l’univers du livre Les Bouchères de Sophie Demange aux éditions l’Iconoclaste.

Spitch Vous venez de sortir de l’école de police, des assassinats de cochons sévissent dans votre région d’affectation, débusquez la meurtrière parmi 3 suspectes… . Une aventure à vivre en famille à partir de 12 ans.

Date Dimanche 4 Janvier

A partir de 10h00 initation au Louchébem

10h & 11h murder party

Lieu La petite vitesse Place de la gare 12150 Sévérac le Château

Inscriptions 05 65 59 72 15 ou lesmotsalenverslibrairie@gmail.com .

Place de la Gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Come and discover the coded language of butchers, Louchébem , and take part in a murder party based on the world of Sophie Demange’s book Les Bouchères.

