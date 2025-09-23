Initiation au Makko-ho Salle des fêtes Villiers-sur-Yonne

Initiation au Makko-ho

Salle des fêtes 7B Rue de l'Église Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-09-23 18:30:00

fin : 2025-09-23 19:30:00

2025-09-23

Exercices d’étirement et de visualisation, très simples à faire et accessibles à tous, qui permettent de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Aurélie propose de vous initier à ces étirements appelés Makko Ho . 20 personnes maximum, ouvert à toutes et à tous, sans limite d’âge ou de conditions physiques. Si possible, venir avec un tapis de yoga ou équivalent. Inscription reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. .

reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

